“الثورية” تبلِّغ الوساطة بمُواصلة التفاوُض حول كل المسارات اليوم

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أفادت مصادر، بأنّ الجبهة الثورية السودانية، أبلغت الوساطة في مُفاوضات جوبا مع الحكومة بأنه سيتم اليوم السبت، مُواصلة وإكمال التفاوُض حول كل المَسَارات حتى تمضي مسيرة التفاوُض إلى الأمام ويتم التّوصُّل لاتفاق سلام شامل عادل في أقرب وقتٍ مُمكنٍ، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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