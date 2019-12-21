أزمة بين المالية ووحدات حكومية بسبب عدم إجازة المُوازنات

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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بَرَزَت بوادر أزمة مكتومة بين وزارة المالية والتّخطيط الاقتصادي وبَعض الوُحدات الحُكومية، عَلَى خَلفية عَدَم إجازة مُوازناتها المَقدّمة للوزارة للعام الجديد، ووجهتها بالعَمل بذات مُوازنة العام الحالي 2019م.
ومن الوحدات التي رَفَضَ وزير المالية إجازة مُوازناتها بحسب صحيفة الصيحة، “الشركة السودانية للموارد المعدنية” المسؤولة عن إنتاج الذهب في مناطق التعدين.
ورفض عشراتٌ من مُوظّفي الشركة، قرار الوزير، بتنظيم وقفةٍ احتجاجيةٍ أمام مقر الشركة، احتجاجاً على عدم إجازة مُوازنتها رغم إجازة مُوازنات بقية الإدارات التابعة لقطاع التعدين بالوزارة، وقالوا إنّ عمل الشركة بمُوازنة 2019م مِن شَأنه إعاقة تَطبيق خُطط تحسين أوضاع العَاملين وزيادة الأُجور، وعدم التّمكُّن من إنفاذ خُطط التدريب ورفع القُدرات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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