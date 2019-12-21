بلاغ بنيابة الفساد ضد مامون حمّيدة بشأن المُستشفى الأكاديمي

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة دَوّنَت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، بلاغاً في مُواجهة وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مامون حمّيدة، يتعلّق بالمستشفى الأكاديمي. وأبلغت مصادر أمس، بأنّ النيابة شَرَعَت في إجراءات البلاغ الأولية والمُتعلِّق باتّفاق وزارة الصحة على مَنح المستشفى الأكاديمي لصالح “حمّيدة”. Advertisements وأفادت المصادر بأنّ الشاكي في البلاغ عوض الكريم كودنرس يعمل بمنظمة “معاً ضد الفساد”، وطبقاً للمصادر فإنّ حمّيدة يُواجه عدداً من البلاغات تتعلّق باستغلال الوظيفة، تنظر فيها النيابة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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