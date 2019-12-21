“اتحاد الصحفيين” يُناهض قرار الحل بوقفة احتجاجية اليوم

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، بدء خطوات مُناهضة لقرار حلّ الاتحاد ومُصادرة دار الصحفيين، بوقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد بشارع الجمهورية في المقرن الساعة الحادية عشرة صباح اليوم.
وأكد الاتحاد، أنّ خطوته تجئ لأنّه لا سلطة للحكومة على اتحادٍ مُنتخبٍ، وأنّ الصحافة ليست جريمة، وأنّ الاعتداء على الصحافة اعتداءٌ على الحرية، وقطع بأنّه لا مساومة على حرية.
وترفع الوقفة الاحتجاجية المنتظرة شعارات “لن أترك حقي.. لن أتخلّى عن داري” و”الاعتداء على الصحافة اعتداءٌ على الحرية” و”لن نساوم في حريتنا” و”الصحافة ليست جريمة”.
وتَمّ حَل الاتحاد والتحفُّظ على داره بمُوجب قرارِ لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال، والذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مُؤخّراً.
ووُجه القرار بردة فعل كبيرة ورفض من منسوبي الاتحاد الذي خاطب المُنظّمات الدولية والحقوقية بشأن هذا الإجراء الذي وصفه بأنّه تعدٍ كبير من سُلطة غير مخولة على الصحافة واتّحادها المُنتخب، كما صرّح رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والاتّحادات الإقليمية برفض هذا الاتّجاه الذي يتنافى مع القوانين واللوائح المُنظّمة لعمل الاتحادات والنقابات، ويُخالف مبدأ حُرية تكوينها، وتعبيرها عن منسوبيها من العاملين، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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