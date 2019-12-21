اجراءات مشددة لادخال الأطعمة في زيارات رموز الانقاذ بسجن كوبر

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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شهد السجن الاتحادي امس الجمعة تواجد اعداد كبيرة من اسرة الموقوفين من نظام الانقاذ ورصدت مصادر الاجراءات المشددة عند ادخال الاطعمة وعدم السماح بادخال اي اطعمة الا من المقربين من الدرجة الاولى وتصل التحوطات الى درجة فحص محتوى الاطعمة التي يتم ادخالها للنزلاء وان هذه الضوابط المشددة تهدف الى مصلحة النزلاء السياسيين مع اسرهم وفق الضوابط الموضوعة وحقهم في تلقي العلاج اللازم.
وعلمت الدار بان النزيل ابو هريرة حسين ما زال يتلقى العلاج بمستشفى علياء بام درمان من مضاعفات السكر وقالت مصادر بان هيئة الدفاع عن الرئيس البشير شرعت في اعداد استئناف ضد الحكم الصادر بالحجز لمدة عامين في دور الرعاية ويستند الاستئناف الى عدة نقاط قانونية قام طاقم الدفاع بتضمينها في الاستئناف الذي سوف يقدم حسب القيد الزمني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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