استشهاد (3) اشخاص في حادث مروري بالثورة

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 52 مشاهدة وقع حادث مروري بشارع الوادي بجوار احدى الطلمبات بين بوكس وعربة كبيرة حيث اصطدم سائق البوكس بالعربة مما ادى لاستشهاد ثلاثة اشخاص واصابة آخرين. Advertisements وفور ابلاغ شرطة مرور كرري برئاسة العقيد علاء الدين حسن تحرك افرادها ومعهم المتحري للموقع وقاموا برسم الحادث ونقل الجثامين بالاورنيك الجنائي للمستشفى لاثبات حالة الوفاة ومنها للمشرحة حيث قام البروف جمال يوسف بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وبواسطة الفنيين بمشرحة ام درمان تم استلام جثامين الحادث المروري لذويهم لمواراتهم الثرى وتم فتح بلاغ ضد صاحب الجرار وجار التحقيق معه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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