وظائف بزكاة البحر الأحمر رغم قرار إيقاف التعيينات

عَلِمَت مصادر، أنّ ديوان الزكاة بولاية البحر أعلن عن وظائف عبر لجنة الاختيار بالولاية لوظائف مُساعدي مُفتشين وكَتَبَة لحملة البكالوريوس وحَمَلَة الشهادة السودانية، وهو ما يُخالف قرار مجلس الوزراء بإيقاف التعيين والاِنتداب والإعارة بجانب النقل، والذي أصدره أغسطس الماضي حتى إشعار آخر.

واشار الإعلان الصادر من لجنة الاختيار بالولاية إلى أنّ التقديم للوظائف يبدأ في 22 ديسمبر الحالي بمقر لجنة الاختيار بالولاية.

وفي سياقٍ مُقاربٍ وبحسب صحيفة الصيحة، شكا عاملون مُؤقّتون سابقون بديوان الزكاة بالولاية، من عدم استيعابهم رغم أنّهم قضوا أكثر من عشر سنوات في العمل بزكاة البحر الأحمر.

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وقال محمد الماحي سليمان، إنّه ظَلّ يعمل مُؤقّتاً بالديوان لأكثر من عشر سنوات، وأضاف: “حينما تم فتح وظائف، حدّدوا العُمر من 18 – 30 عاماً لإخراجنا من التثبيت، في الوقت الذي قاموا فيه بتثبيت أشخاصٍ أعمارهم فوق الثلاثين عاماً، وأوضح أنّهم تقدموا بشكاوى وصلوا فيها لرئيس مجلس الوزراء في النظام البائد بكري حسن صالح ولم يجدوا الإنصاف، وطَالَبَ بالتحقيق في تلك الوظائف التي اُستبعدوا منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)