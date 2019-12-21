متهمون يعتدون على خفير بواسطة جسم متفجر يؤدي لمقتله

بمنطقة ود البشير اعترض عدد من المتهمين طريق الخفير جوزيف موسى لحظة ذهابه لجلب ماء من احد المنازل وحينما تحرك وعلى بعد امتار من منزله اعترض طريقه عدد من المتهمين وهم يحملون قرنيت وحاولوا نهبه الا انه تصدى لهم عندما قام احد المتهمين وهو يحمل في يده عبوة متفجرة وقام بسحب التيلة مما ادى لانفجار القرنيت وقد تعرض الخفير لاصابات خطرة تسببت في مصرعه في الحال ولم ينجو المتهمون من نيران العبوة المتفجرة وقد تعرضوا لاصابات خطيرة.

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وفور ابلاغ شرطة الـ 18 تحرك افرادها بحسب الدار، وقاموا بعمل كمين للمتهمين وتم القبض عليهم وفتح بلاغ في مواجهتهم فيما تم نقل جثة الخفير لمشرحة ام درمان بالاورنيك الجنائي وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة وفي موكب حزين تم تسليم الجثة لذويه لمواراته الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)