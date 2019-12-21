محامي يفاجأ باغلاق مكتبه بالطبل للمرة الثانية

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تقدم محامي معروف بشكوى للنيابة بعمر المختار افاد في بلاغه بتعرض مكتبه للاغلاق بطبل خلاف الطبل الموجود اساساً عند اغلاق المكتب ليقوم بكسر الطبل الجديد والدخول الى مكتبه الا انه تفاجأ بتكرار الامر للمرة الثانية مما ادخله في حيرة من امره حول الهدف من وراء هذه العملية التي لا يفعلها شخص عادي. Advertisements ليقوم المحامي وفقاً للدار بتدوين بلاغ بالحادثة الغريبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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