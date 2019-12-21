رئيس لجنة التحقيق: لا يمكن اتهام المؤسسة العسكرية بفض الاعتصام

شدد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب على عدم اتهام المؤسسة العسكرية بفض الإعتصام، موضحاً أن التحقيقات قد تتهم افراداً من الجيش، مضيفاً أن ”بعض جهلة القانون أحدثوا استقطاباً حاداً وقدموا معلومات غير منطقية”.

وعبر أديب عن قلقه من وجود عمل منظم لعرقلة عمل لجنة التحقيق من خارج السلطة دون أن يقدم تفاصيل حول هذا العمل الذي سماه بالمخطط والمنظم.

وأوضح أديب خلال حديثه لبرنامج “حوار مفتوح” الذي بثته قناة النيل الأزرق بحسب صحيفة السوداني أمس، أن اللجنة تباشر عملها من مقرها الجدد الذي خصصه مجلس الوزراء، معرباً عن أمله في الوصول إلى الجناة .

واعترف أديب أنه يعمل في حقل من الألغام وأنه تلقى اتهامات بالإنتماء إلى النظام السابق، وأقر بعدم نشر عمل اللجنة في وسائل الإعلام لتجنب تشويه معلومات اللجنة بشكل متعمد.

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وأعلن أديب أن اللجنة لم تستمع إلى الشهود حتى الآن لأنها تجمع المعلومات، نافياً تمثيل أسر الضحايا، وقال «الضحايا طرف الإدعاء لا يمثلون في لجان التحقيق».

وتابع «حصلنا على المقر بمجهود كبير من وزير مجلس الوزراء عمر مانيس الذي كاد أن يخصص لنا منزله».

وتعليقاً حول سؤال مقدم البرنامج عن عرض حميدتي لمقر خاص باللجنة أجاب أديب “لم يتقدم بذلك رسميا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)