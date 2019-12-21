شبكة الشيكات واعترافات قضائية

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة قامت دائرة التحقيقات الجنائية بكافة الاجراءات المتعلقة بالبلاغ المفتوح في مواجهة شبكة استغلت حاجة المواطنين الى الكاش باخذ الشيكات المصرفية واعطاء صاحب الشيك نصف القيمة مقدما وبعد ذلك يدخل المواطن في دوامة لاستلام بقية حقوقه . Advertisements وأسفرت المتابعات من الشرطة وفقاً للدار، عن القبض على عدد من ممارسي هذه الظاهرة والتحري معهم وتدوين اعترافاتهم القضائيةوالافراج عنهم ويتابع اصحاب الشيكات الاجراءات بعد الافراج عن المتهمين بالضمان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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