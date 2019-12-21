مليون و (400) ألف مشاهد لفيديوهات رئيس الوطني على الفيس بوك.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل عدد مشاهدي فيديوهات يبثها رئيس المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور على صفحته بالفيس بوك إلى مليون و (400) ألف مشاهد في الشهر السابق. وعلق غندور على هذا العدد الكبير قائلاً: (شكراً لمليون وأربعمائة ألف سوداني وسودانية قاموا بمشاهدة فيديوهاتي خلال الــ 28 يوماً السابقة). وتحظى الصفحة الرسمية لغندور بمتابعة عالية على الفيس ويتم تداول ما يكتبه على نطاق واسع كما تعتبره عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية تصريحاً رسمياً يعبر عن رأيه ورأي حزب المؤتمر الوطني في عدد من القضايا التي تسود الساحة السياسية والاقتصادية في السودان. المادة السابقة تحذير من مطامع “دولة خليجية” بموانئ السودان

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