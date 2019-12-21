موظفون تبع النظام المباد في الموارد المعدنية يهدّدون بمحو معلومات الشركات

الخليج 365:

ضربت الفوضى بأطنابها شركة الموارد المعدنية، وتحوّلت إلى مرحلة خطيرة للغاية من قبل مجموعة من الموظفين.

وهدّد موظفون بالشركة ينتمون إلى النظام المباد بمحو كل المعلومات الخاصة بشركات التعدين بحجة أنّ تسجيلها يمثل جهدهم الخاص.

ولاحقًا تحوّلت الأحداث الدراماتيكية بالشركة إلى إيقاف الموظفين التابعين للنظام المباد العمل، ونظموا وقفة احتجاجية إثر شائعة أطلقها موظف رفيع المستوى بالشركة وينتمي للنظام المباد تفيد بعدم اعتماد وزارة المالية موازنة الشركة.

وأزاح مصدر برئاسة الشركة الغطاء عن معلوماتٍ خطيرة متعلّقة بقيام سبعة موظفين ينتمون للمدير المقال بصلة رحم، بخلق فوضى في الشركة.

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وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” عن اعتزام وزارة الطاقة والتعدين إصدار قراراتٍ صارمة خلال اليومين المقبلين في مواجهة أنصار النظام البائد داخل رئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية وفروعها بالولايات.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ وزارة المالية قامت بإجازة ميزانية الشركة أسوة بوحدات الوزارة الأخرى”الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين وأرياب”.

وأوضحت أنّ أنصار النظام البائد الذين تمّ تعيينهم بأعداد كبيرة في الشركة نظمّوا وقفة احتجاجية لمناصرة المدير المقال بقيادة أقربائه السبعة الذين تم تعيينهم بواسطة مدير عام سابق للشركة.

وأكّدت الصحيفة أنّ أنصار النظام قاموا خلال الفترة الماضية بوقف العديد من الأعمال داخل الشركة مما أدى إلى تعطيل العمل، وأصدروا تهديدات علنية بمسح كل المعلومات الخاصة بشركات التعدين، ورفضوا التعاون مع مديري الإدارات الجدد الذين تم انتدابهم من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.