شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تتجه أنظار متابعي دوري السيدات السوداني في الثالثة من عصر غدا السبت نحو استاد حليم شداد لمتابعة نهائي دوري السيدات الذي دشن في الأول من اكتوبر الماضي وسط اهتمام رسمي وشعبي. وبحسب محرر كوش نيوز فقد افردت مواقع التواصل مساحات واسعة للنهائي الحدث, حيث نشرت عدد من الموقع “بوستر” النهائي وعليه صورة النجمتين البارزتين, أرجوان عصام نجمة فريق التحدي الملقبة بحسناء كرة القدم السودانية, ونجمة فريق الدفاع صاحبة الرقم (8) والشهيرة ببرنسيسة كرة القدم السودانية. رواد مواقع التواصل انقسموا في تشجيعهم حيث راهن البعض على التحدي الذي تقوده أرجوان بينما أعلن البعض الآخر تشجيعه للبرنسيسة وفريقها الدفاع.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. اهتمام اسفيري غير مسبوق بنهائي دوري السيدات بين التحدي الذي تلعب له الحسناء أرجوان والدفاع الذي تلعب له البرنسيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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