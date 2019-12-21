إتفاق يطوي الخلاف بين شركة البرير وقرى مشروع أبونعامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقع رئيس مجلس ادارة شركة ابونعامة للإنتاج الغذائي المحدودة معاوية البرير اتفاقا مع ممثلي سكان القرى المستفيدة والمجاورة لمشروع ابونعامة الزراعة طوى صفحة الخلافات التي ادت لحرق آليات البرير في شهر نوفمبر الماضي وتوقف العمليات الزراعية مخلفة خسائر قيمتها 20 مليون دولار و300 مليون جنيه.

وقال معاوية البرير إن اصناف القطن المزروعة من الاصناف المجازة، وان القطن المحور من الصنف RR زرع لاول مرة فقط هذا الموسم واضاف : هذا ينفي تسببه في اي امراض او سرطانات حدثت قبل هذا التاريخ ودعا الجميع للتعاون والبحث في اسباب حدوث اي امراض او سرطانات .، واضاف رغم ما حاق بنا من ظلم بحريق الآليات ( عفا الله عما سلف ومن عفا واصلح فأجره على الله).

من جانبه اكد والي ولاية سنار المكلف اللواء محمد حمد اثناء مخاطبته الاحتفال حرصه على تحقيق السلام الاجتماعي وغرس بذور الوئام بين تكوينات مجتمع سنار بعيدا عن التشاحن والبغضاء