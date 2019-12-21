الأصم: الشعب هو صاحب السيادة ولا مجال بعد اليوم للتخلي عن هذا الحق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم أن خروج الملايين من الشعب السوداني في مواكب عفوية وبلا تنسيق في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة يعتبر رسالة قوية لأي تنظيم أو جهة تفكر في اختطاف إرادة الشعب بعد اليوم، وقال “أي جهة عليها أن تعيد الكرة خمسمائة مرة”، وأضاف أن الشعب هو صاحب السيادة ولا مجال بعد اليوم للتخلي عن هذا الحق .

واشار خلال مخاطبته احتفالات مدينة عطبرة بالذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة إلى أن إحياء ذكرى الثورة المجيدة يمثل تجديدا للعهود بالتمسك والالتزام بدماء الشهداء وأهداف الثورة ومراقبة عملية التغيير في السودان وتأكيدا على تماسك الشعب، الى جانب اهمية الاحتفال في تعظيم تضحيات شهداء الثورة وتحقيق المطالب التي خرجوا من اجلها وتقديم القتلة لعدالة ناجزة تنتقم للشهداء .

وحيا الشهداء وأسرهم، وقال ان اختيار عطبرة جاء لكونها هي التي بدأت بكسر هيبة النظام وسطوته في 19 ديسمبر، وشكر مواطني الولاية لاستقبالهم لقطار الثورة ومحافظتهم على قيم الكرم والوفاء السوداني الاصيل.

صحيفة السوداني