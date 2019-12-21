المريخ الى الصدارة بشق الأنفس

الخليج 365 :

عانى المريخ الأمرّين في مباراته أمام أهلي شندي قبل أنّ يتدّخل رمضان وينقذ الموقف.

عاد المريخ الخرطوم إلى صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه الصعب مساء اليوم”الجمعة” على أهلي شندي في المرحلة السادسة عشر من المنافسة بهدفٍ دون مقابل.

وانتظر المريخ حتى الدقيقة الـ”77″ لتسجيل هدفه الوحيد عن طريق اللاعب رمضان عجب مستفيدًا من تمريرة زميله سيف تيري الذي لعب دورًا كبيرًا.

وحاز”الأحمر” بالفوز الذي حققه على النقطة الـ”32″، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الأمل صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط الهلال الخرطوم صاحب المركز الثالث.