الشعبي يتهم الحكومة برهن موانئ السودان لدولة خليجية مقابل حل الأزمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه حزب “المؤتمر الشعبي” الجمعة، إتهامًا للحكومة الانتقالية برهن واحتكار موانئ البلاد لدولة خليجية، عبر مفاوضات سرية تجري لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، في تصريح أدلى به لـ”الأناضول”: “على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف: “سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة، لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية، الهدف هو أن لا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر”.

وأشار سليمان، إلى أن الحكومة الانتقالية لم تطرح الموازنة العامة للعام المقبل حتى الآن، وقال إن “الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني ولم تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها) ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة للذهب يتنافس الجميع فيها.”