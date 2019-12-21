الين ثوربيرن: علاقة واشنطن مع الخرطوم تغيرت جذرياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم الين ثوربيرن إن الولايات المتحدة ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذريا، عما كانت عليه قبل سبعة شهور فقط، وقالت ثوربيرن في كلمة خلال احتفال بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر إن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، زار الولايات المتحدة، ووافق البلدان على تبادل السفراء وبدأت العديد من الشركات الأمريكية العمل في السودان، وأضافت ” أن مجموعة “أصدقاء السودان” يعملون بجدية لإيجاد طرق لدعم السودان”، وتعهدت بأن تواصل أمريكا التقدم في توسيع علاقاتها مع السودان. السوداني المادة السابقة وزير الاوقاف يعلق على القرار الامريكي الجديد تجاه السودان

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