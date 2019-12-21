وزير الاوقاف يعلق على القرار الامريكي الجديد تجاه السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب السودان الجمعة بالقرار الامريكي القاضي بسحب اسمه من لائحتها السوداء المتعلقة بالدول التي تثير القلق على مستوى الحريات الدينية وحرية المعتقد.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح في تصريح صحفي ان القرار مستحق لافتا الى ان الحكومة الانتقالية بدأت باعادة السودان في مجال الحريات الدينية لحقبة ما قبل عام 1989 من تنوع وتعايش ديني.

واكد مفرح انه لا يوجد حجر على الحريات الدينية لأحد او جماعة مضيفا “سنعمل على صيانة حرية الاعتقاد والفكر والعبادة والتعبير”.

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وأضاف ان السودان سيعمل مع الاسرة الدولية من اجل عالم تصان فيه الحريات ويكرم فيه الانسان.

واعلنت الولايات المتحدة اخيرا سحب اسم السودان من لائحتها السوداء للدول التي “تثير قلقا خاصا” على صعيد حرية المعتقد وذلك بفضل التقدم الجاري في العلاقات بين البلدين منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

وأشار وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى انه “جرى سحب السودان من اللائحة بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون للتصدي للانتهاكات الصارخة المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق”.

ويأمل السودان أن ترفع الولايات المتحدة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب بعد سقوط نظام عمر البشير الذي تسبب في دخول القائمة منذ عام 1993 بيد أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي.