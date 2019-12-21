طبيعة الدولة تفشل المباحثات بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد وفد الحكومة المفاوض برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، جلسة مباحثات أمس مع وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو حول إعلان المبادئ.

وقال وزير العدل عضو وفد الحكومة المفاوض نصر الدين عبد الباري في تصريحات صحفية إن النقطة الأساسية التي تم النقاش حولها هي طبيعة الدولة.

وأضاف أن هناك وجهات نظر مختلفة حول المسألة، وتابع “لدينا رأي حول مسألة طبيعة الدولة والعلاقة بين الدين والدولة والعلاقة بين التشريعات والدين”، وأردف”قدمنا وجهة نظرنا إلى الطرف الآخر وهم قدموا وجهة نظرهم إلينا، لكننا لم نصل إلى نقطة مشتركة بصورة كاملة”، وقال إن الوفدين سيلتقيان اليوم لمواصلة النقاش حول الموضوع، مؤكداً أن جلسة المباحثات سادتها روح إيجابية للغاية وتم التأمين على النقاط المشتركة.

السوداني