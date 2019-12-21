فاتو بنسودا تضع الخرطوم على المحك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتصرت ثورة الشعب السودانى واطاحت بالطاغية المستبد ونظامه ، ومع حلول الذكرى الأولى لاندلاع الثورة متزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لاعلان الاستقلال من داخل البرلمان ، مع هذا الحدث تم الاعلان عن ادانة المعزول والحكم عليه بالوضع فى الاصلاحية لمدة سنتين مراعاة لعامل السن وتجاوز الطاغية سن السبعين التى يمنع القانون فيها سجن من هو فى عمره .

مع صدور الحكم بادانة البشير واحالته الى الاصلاحية ومع الاتجاه لفتح بلاغات اخرى ضده مع كثرة البلاغات التى تنتظره ومع تحقيق النيابة معه فى بلاغ الانقلاب ، فى هذا الوقت الذى يترقب فيه اهل السودان فتح التحقيق مع المخلوع واركان حربه حول جرائم الابادة الجماعية فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومع انتظار تحريك بلاغات اخرى ضده ، فى هذا الوقت

دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، الخرطوم إلى الإسراع بتقديم الرئيس المعزول عمر البشير (75 عاما)، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب).

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من بنسودا حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن جرائم إبادة، وبينهم البشير.

وقالت بنسودا “كي يثبت الخليج 365 التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، محتجزون في الخرطوم، وعلي كوشيب وعبد الله باندا، غير معلوم مكانهما، (للمحاكمة) سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي”.

وتابعت “صحيح أن المسؤولية الرئيسية عن تقديم مرتكبي تلك الجرائم تقع على عاتق الدول بشكل رئيسي، إلا أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد إذا كانت الدول غير مهتمة أو غير راغبة أو غير قادرة على ممارسة هذا الواجب”.

وأضافت “ومكتبي ليس على علم بأية معلومات محددة تشير إلى أن المشتبه بهم في ملف دارفور يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على المستوى المحلي”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، خلال تصدي القوات الحكومية لتمرد مسلح في دارفور، منذ عام 2003.

ان دخول فاتو بن سودا على الخط وحديثها المباشر عن المتهمين الخمسة وتحديدهم باسمائهم فى قضايا الابادة الجماعية بدارفور وقولها ان الاختصاص ينعقد فى الأصل الدولة ولايتحول للمحكمة للجنائية إلا اذا رات ان الدولة غير جادة فى فتح تحقيق مع المتهمين أمام القضاء الوطنى ، ومن خلال كلامها نفهم انها تشير الى ثقة المحكمة فى الحكومة السودانية ان تتولى هذا الأمر وهى بهذا الكلام انما تضع الخرطوم أمام مسؤوليتها فهل يتحرك المختصون فى هذا الجانب ويحركوا الملف وتبدأ محاكمة المتهمين ؟ نتوقع ذلك وننتظر ان يبدأ.