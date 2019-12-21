الخليل عصية على التهويد .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى الجمعة الخامسة والثمانون لمسيرات العودة الفلسطينية المستمرة كان المقاومون على موعد أمس مع عنوان هام من عناوين نضالهم وتصديهم لمخططات العدو لسلبهم حقهم والاستمرار فى تهويد مناطقهم ، وقد تنادى الفلسطينيون منذ الجمعة الماضية لتكثيف الحضور فى الميدان والخروج الكبير فى جمعة الخليل عصية على التهويد لقطع الطريق على المحتلين المجرمين فى سعيهم لطمس هوية مدينة خليل الرحمن صلوات الله عليه لكن ابناء الشعب الفلسطينى مسنودين بدعاء واشفاق الاحرار والشرفاء فى كل الدنيا كانوا فى الموعد وجاءوا من كل فج عميق ليقولوا للصهاينة ومن خلفهم المتغطرس الامريكى والمنبطحون العرب الاذلاء انه لن يضيع حق وراءه مطالب ، وكانت الجمعة الخامسة والثمانون للحراك الفلسطينى ثورة بوجه الصهاينة وحلفائهم من العرب المنهزمين.

وفى خطوة رمزية وتحية لرئيسهم وتخليدا لشعار الثورة الفلسطينية عمدت حرائر فلسطين الى صناعة اكبر كوفية فلسطينية (شال ) فى العالم وامتدت لمسافة 3 كيلو متر فى رسالة ترمز الى جعل حق العودة حاضرا فى اذهان الفلسطينيين ولايغيب عنهم ، كما أنهم قصدوا بهذا الفعل ان يقولوا للصهاينة المحتلين ان اى اجراء تتخذونه لايمكن ان يعرقل مسيرتنا ويلغى حقنا فى العودة ، وبحق كانت جمعة أمس شاهدة على عظمة وشموخ الفلسطينيين وهم يتصدون للمخططات التصفوية للقضية الفلسطينية اذ اجتهد العدو لمد المستوطنات فى المدينة الشريفة وازالة معالمها وطمس هويتها وذلك فى عمل صهيونى منظم لسرقة الأرض الفلسطينية بعد سرقة المقدسات وهو مايرفضه اهل فلسطين وظهر ذلك جليا فى حراك الغزاويين الشرفاء الذين تضامنوا مع اهل الخليل ولم يخفهم بطش وجبروت الصهيونى وهم يحتجون ضده ولم يثنهم عن ذلك إصابات المتظاهرين إثر اعتداء الاحتلال الصهيوني عليهم وهم يهتفون باستعصاء الخليل على التهويد مهما خطط العدو لذلك ونفذ.

وحملت أنباء الجمعة اصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة بغزة إصابة 13 فلسطينيا خلال الجمعة الـ 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة ، وشهدت الجمعة توافد الفلسطينيين على خمسة نقاط قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الخامسة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم “الخليل عصية على التهويد”. ووصلت حافلات تقل المشاركين إلى مخيمات العودة برفح، خان يونس، البريج، وغزة والشمال استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.