استفتاء حقيقي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى مشاهد مهيبة تهز الوجدان وتشعر الاحرار بالفخر والاعتزاز خرج ملايين السودانيين فى مختلف المدن والمناطق لاحياء الذكرى السنوية الأولى لثورة الحرية والكرامة التى انطلقت فى التاسع عشر من ديسمبر 2018 ولم تتوقف بل ظلت تزداد عنفوانا واتقادا حتى تكللت بالنجاح واطاحت بالطاغية ونظامه واقام السودانيون حكومتهم المدنية التى خرجوا يوم الاربعاء تأييدا لها واحتفاء بذكرى الثورة التى جاءت بها ، وكانت الاحتفالات عظيمة ومعبرة وجاءت كافضل واسرع رد على المسيرة التى اقامها انصار المعزول فى الرابع عشر من هذا الشهر والتى اطلقوا عليها اسم الزحف الأخضر .

احتفالات الجمهور السودانى بثورته الظافرة كانت بحق مشهدا لافتا للنظر وقد بهرت العالم بعفويتها ودقتها وكان الجميع فى المدن والقرى يتفقون على مناصرة الحكومة وتأييدها واعلان حراستهم لثورتهم وحمايتها ومنع المتربصين من الاضرار بها والكيد لها ، وقد عبرت الجماهير عن مشاعرها الصادقة ورفعت مطالب واضحة اهمها على الاطلاق واكثرها اجماعا عليه ضرورة القصاص للشهداء وحسم ملف المفقودين ومعاقبة كل من تسبب فى الحاق الاذى بالثورة والثوار .

مختلف المدن والقرى خرجت محتفلة لكن الأبيض والقضارف وعطبرة كانت متميزة فى خروجها وفى تنظيمها وفى مشاعر الثوار وتفاعلهم مع الذكرى وعموم المدن والقرى وكانت العاصمة الخرطوم متشحة بثوب الفرح ولسان حال ثوارها يقول :

ثوار احرار ح نكمل المشوار ..

ماتزال الثورة حية في النفوس قوية في الشعور .

الثورة فعل مستمر حتى انجاز نهضة الوطن.

خرج اهل مدينة الأبيض وقد انضم اليهم اهلهم من الارياف القريبة جاءوا يحملون التهانى لبعضهم البعض وهم مستبشرون مسرورون من نجاح الثورة والاطاحة بالبشير وتفكيك حزبه ومحاكمته التى جرت مؤخرا ، وكان والى شمال كردفان منفعلا بالحدث وقد حيى المحتفلين وبادلهم مشاعرهم ووقف معهم فى تذكرهم للشهداء وقرر تغيير اسم شارع النهود الى شارع الشهداء ، وعلى طريقة احتفال الأبيض وحشدها وتميزها خرجت القضارف فى أحياء الذكرى الأولى للثورة واستحقت هى الثناء كما رصيفاتها من المدن الاخرى .

وفى عطبرة كان المشهد مختلفا والتميز واضحا فقد استقبلت المدينة قطار الوفاء الذى حركه الاحرار من الخرطوم وفاء لمدينة الثورة التى اشعلت جذوتها وخرجت على الجلاد غير عابئة ببطشه وجبروته وفى الاعتصام جاء قطار عطبرة الذى بهر العالم أجمع وشكل نقطة تحول أساسية فى مسيرة الثورة وامس الاول ذهب الاحرار الى عطبرة عرفانا وتكريما وقد تسابق اهل نهر النيل لاكرام الزوار فتوقف القطار طويلا بأمر الجماهير فى شندى والدامر ثم وصل الطائر الميمون الى وجهته وامتزجت دموع الرجال بزغرودة الحرائر والجميع يعلنون استمرار الثورة وانها لن تتوقف وانهم سيظلون العين الساهرة لحماية ثورتهم والتصدى للمتربصين المتضررين من التغيير وقد جاءت مسيرات الخميس واحتفالاته كاستفتاء حقيقى على جماهيرية الثورة وقطعا للطريق على اعدائها.

كل عام ووطننا بخير ، وكل عام وثورتنا بخير وكل عام والثوار بخير .