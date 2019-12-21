شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب مساء اليوم الجمعة 62 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي الذي قمع مئات المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وفي بيان مقتضب تلقت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: “أصيب 62 فلسطينيا بجراح مختلفة بينهم إصابات بالرصاص الحي خلال الجمعة 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”.

وكانت مئات الفلسطينيين قد تظاهروا مساء اليوم الجمعة من كافة ميادين قطاع غزة صوب السياج الحدودي الفاصل في الجمعة الثالثة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة من 12 عاما بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت أهالي غزة للتظاهر والتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي. المادة السابقة هذا ماقاله غندور عن مسيرة الزحف الأخضر 14 ديسمبر 2019م المقالة القادمة استفتاء حقيقي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 62 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.