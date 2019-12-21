- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام نبيل أديب عن إصدار بيان رسمي اليوم بشأن ما توصلت إليه اللجنة حول سير التحقيق حتى الآن.
وأكد أديب أن اللجنة ليس من مهامها توجيه الاتهام للقصاص، وأضاف:” اللجنة ليست محكمة”، وأوضح أنها لجنة تحقيق جنائي وتحديد للمسؤوليات القانونية الجنائية عما حدث، وأردف” لكن في حال وجدت اللجنة بينة تجاه أي شخص ستوجه له الاتهام”.
وفيما يخص انتقادات أسر الشهداء للجنة والمطالبة بلجنة دولية، قال أديب،”اعلم ذلك وقالوا أنا كوز”، وشدد على أنه يعمل للجهات العدلية وبإمكان أسر الشهداء تقديم اعتراضاتهم لها، وزاد” لن أدافع عن اللجنة أو عملي”، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لأنها مفوضة بذلك.
السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. لجنة اديب ستصدر بياناً بشأن تحقيقات فض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.