اليوم.. لجنة اديب ستصدر بياناً بشأن تحقيقات فض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام نبيل أديب عن إصدار بيان رسمي اليوم بشأن ما توصلت إليه اللجنة حول سير التحقيق حتى الآن.

وأكد أديب أن اللجنة ليس من مهامها توجيه الاتهام للقصاص، وأضاف:” اللجنة ليست محكمة”، وأوضح أنها لجنة تحقيق جنائي وتحديد للمسؤوليات القانونية الجنائية عما حدث، وأردف” لكن في حال وجدت اللجنة بينة تجاه أي شخص ستوجه له الاتهام”.

وفيما يخص انتقادات أسر الشهداء للجنة والمطالبة بلجنة دولية، قال أديب،”اعلم ذلك وقالوا أنا كوز”، وشدد على أنه يعمل للجهات العدلية وبإمكان أسر الشهداء تقديم اعتراضاتهم لها، وزاد” لن أدافع عن اللجنة أو عملي”، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لأنها مفوضة بذلك.

السوداني