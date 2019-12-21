كوريا الشمالية تحذر أمريكا من انتقادها في حقوق الإنسان: “ستدفع الثمن غاليا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة اليوم السبت لتناولها سجل بيونغ يانغ في حقوق الإنسان، وقالت إن “الإساءة اللفظية” من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف “تدفع الثمن غاليا”، بحسب “رويترز”. المادة السابقة تهديد خطير من الجيش الليبي إلى تركيا… “سننقل المعركة إلى المتوسط” المقالة القادمة أمير سعودي يكشف لأول مرة سبب الأزمة الخليجية

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