العطا يكشف عن اتفاق وشيك بين الحكومة و(مسار الوسط) بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو مجلس السيادة رئيس لجنة الرد على الاتفاق الإطاري لمسار الوسط بمفاوضات جوبا، الفريق الركن ياسر العطا، أن عملية السلام تمضي بصورة طيبة من أجل تحقيق السلام العادل.

وعقد وفد الحكومة برئاسة العطا أمس جلسة مفاوضات مع ممثلي الجبهة الثورية- مسار الوسط برئاسة التوم هجو، وتوقع العطا في تصريح صحفي، أن يتم التوقيع على “مسار الوسط” خلال (24) ساعة، وقال “نُطمئن الشعب السوداني الذي أوكل إلينا مهمة تحقيق السلام، بأن عملية السلام تسير بصورة طيبة وفق الخطط الموضوعة في محاور من أجل سلام عادل يخاطب كل جذور المشكلة السودانية”.

وأضاف العطا، بأن الجولة مع “مسار الوسط” اتسمت بالشفافية والوطنية، وأكد أنه سيتم الوصول لحلول متكاملة في كل المسارات بذات الروح.

من جانبه، أكد التوم هجو، تمسكهم بقضية كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، بالتركيز على مشاكل المواطنين والرسالة الإيجابية والتبشير بالسلام، وقال إن “مسار الوسط” هو صوت من لا صوت له، وشدد على إرادة الطرفين في الوصول إلى سلام.

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