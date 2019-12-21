عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 21 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

اجتماع لوزير المالية مع تجمّع المهنيين والحرية والتغيير

الحكومة وعبد العزيز الحلو يفشلان في التوصل إلى إعلان مبادئ

واشنطن تسحب السودان من لائحتها السوداء حول حرية المعتقد

الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة يلتئم بالخرطوم اليوم

الحلو وحميدتي يجتمعان لأول مرة على انفراد

جوبا تستدعي سفيرها في واشنطن احتجاجًا على عقوباتٍ أمريكية

إثيوبيا تطلق أوّل أقمارها الصناعية لرصد الأرض

الجريدة

فساد بوحدة تنفيذ السدود والري تراجع عقودات بملايين الجنيهات

تحركات للوطني المحلول بالهلال الأحمر لترشيح تابيتا بطرس

محمد يوسف: الحلّ في العلمانية عبر استفتاء شعبي

الشعبي ينفي عدم مشاركته الوطني في أيّ تغيير

واشنطن تبعد اسم السودان من قائمة الدول المثيرة للقلق

وزير الطاقة: لا اتجاه لدينا لحل شركة الموارد المعدنية

أديب: لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام تصدر بيان رسمي اليوم

ناظر البني عامر: لدينا تحالفات مع الهدندوة ومفاوضونا في جوبا يمثلون الشرق

اخبار اليوم

رضاء أمريكي حول التقدم في ملف الحريات الدينية بالسودان.

أخبار اليوم تشهد بأبونعامة اتفاق صلح تاريخي بعد حريق ال(٢٠٠) مليون دولار.

الخرطوم تستضيف اليوم جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة.

عمر الدقير : الحكومة أقل قامة من الثورة وطموحاتها.

مشاركون في ورشة : مجالس السكان الولائية (براميل نفايات).

أخبار اليوم في حوار الساعة مع الامام الصادق المهدي.

الوطن

واشنطن ترفع السودان من اللائحة السوداء الخاصة بـ “حرية المعتقد”

اتفاق مرتقب بين الحكومة و “مسار الوسط” في جوبا اليوم

اتفاق صلح بين معاوية البرير ومواطني كناف أبو نعامة

الدار

اجراءات مشددة لإدخال الأطعمة في زيارات رموز الانقاذ بسجن كوبر

دفاع البشير يشرع في استئناف الحكم

عفو عام بين النوبة والبني عامر بكسلا

الطبيب الشرعي ينبش جثة مواطن بعد الشكوك في أسباب وفاته

مقتل خفير بعبوة متفجرة واصابة المتهمين بالتفجير

اليوم امتحان الرياضيات للاساس واللغة العربية للثانوي

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آخر لحظة

ترتيبات لتعيين اكثر من (100) مستشار بالوزارات

امريكا تشطب السودان من القائمة المقلقة للحربات الدينية

وزير يتوقع احتكاكات بين العسكريين والمدنيين

خلاف في مفاوضات جوبا حول الدين والدولة

أديب:أسر الشهداء قالوا أنا كوز

اتفاق منتظر بين الحكومة و مسار الوسط اليوم

مدير المواصلات: أي زول جابو الوطني للتمكين يجهز

الخرطوم تستضيف اجتماعًا جديدًا لمفاوضات سد النهضة

حملة كبرى لإزالة العشوائي ببحري

الانتباهة

موظفون في الموارد المعدنية يهدّدون بمحو معلومات الشركات

واشنطون تشطب اسم السودان من لائحتها السوداء لحرية المعتقد

اندلاع معارك جديدة في دولة الجنوب

مفرح للانتباهة: القرار كان متوقعًا بعد زيارة حمدوك لواشنطون

لقاء نادر يجمع حميدتي والحلو في جوبا

وزير الطاقة: مشكلات البلاد تحتاج لأكثر من 24″ ساعة في اليوم

التغيير: ترتيبات لتكليف 7″ مستشارين لكل وزارة

إبراهيم جابر: الدقيق متوّفر حتى يناير

السوداني

أديب: لا يمكن اتهام المؤسسة العسكرية بفضّ الاعتصام

مستثمر إماراتي يبيع مشروع زايد الخير لشركة محلية

المحكمة تسلّم البشير للنيابة للتحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ

وزير الشؤون الدينية: وجدت فسادًا بالوزارة لا يتخيله عاقل

الصحة: أيلولة المستشفيات للخرطوم خدمت مصالح رموز النظام السابق الشخصية

واشنطن: العلاقة مع الخرطوم تغيّرت جذريًا

الصادق سمل: النظام العدلي في ملف الشهداء لا يسير في خط سليم

الصيحة

لقاء بين حميدتي و الحلو في جوبا لأوّل مرة

نبيل أديب يكشف عن بيانٍ مهم للجنة فضّ الاعتصام اليوم

“اتّحاد الصحفيين يناهض قرار الحل بوقفة احتجاجية اليوم

أزمة بين المالية ووحدات حكومية بسبب عدم إجازة الموازنات

توقيع اتفاق بين الحكومة و مسار الوسط في جوبا اليوم

بلاغ بنيابة الفساد ضد مأمون حميدة بشأن المستشفى الأكاديمي