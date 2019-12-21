تاور: ثورة ديسمبر أثبتت أن الشعب السوداني شعب واحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور، إن ثورة ديسمبر أثبتت أن الشعب السوداني شعب واحد وأن السودان وطن واحد، مؤكداً قدرة السودانيين على العبور بالوطن بنفس الهمة التي أنجزت الثورة.

وأشاد تاور خلال مخاطبته بقاعة الصداقة الاحتفالية بجائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية في نسختها الثانية، بالدور الكبير الذي اضطلعت به الصحافة والوسط الصحفي في ثورة ديسمبر المجيدة، وقال إن هذا الدور اتسم بتقديم التوعية والتنوير بالقضايا الوطنية، مذكراً بالظلم والتعسف والمطاردة والسجون التي تعرض لها الصحفيون في عهد النظام السابق وهم يؤدون رسالتهم الوطنية، ودعا تاور الصحفيين إلى العمل على تفكيك مفاهيم شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة) وفق الثورة وتبسيطها للجمهور، مشيراً إلى الدور المحوري للصحافة في فترة ما بعد الثورة، وأوضح تاور أن ثورة ديسمبر ثورة وعي في المقام الأول، وأوصى الصحفيين بالاهتمام بالتوثيق والدراسة للتجليات الإبداعية التي أبرزها جيل الثورة، ودعا إلى إزالة التشوهات التي لحقت بمهنة الصحافة، من قبل بعض الدخلاء على المهنة، وشدد تاور على ضرورة رد الدين للصحفيين بفتح فرص التدريب والتأهيل والاحتكاك الخارجي، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

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