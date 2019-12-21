اتفاق يطوي الخلاف بين شركة “البرير” وقرى مشروع أبو نعامة

وقع رئيس مجلس ادارة شركة ابو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة معاوية البرير اتفاقاً مع ممثلي سكان القرى المستفيدة والمجاورة لمشروع أبو نعامة الزراعة طوى صفحة الخلافات التي أدت لحرق آليات البرير في شهر نوفمبر الماضي وتوقف العمليات الزراعية مخلفة خسائر قيمتها 20 مليون دولار و300 مليون جنيه.

وقال معاوية البرير إن أصناف القطن المزروعة من الأصناف المجازة، وأن القطن المحور من الصنف RR زرع لأول مرة فقط هذا الموسم وأضاف : هذا ينفي تسببه في أي أمراض أو سرطانات حدثت قبل هذا التاريخ ودعا الجميع للتعاون والبحث في أسباب حدوث أي أمراض أو سرطانات، وأضاف رغم ما حاق بنا من ظلم بحريق الآليات (عفا الله عما سلف ومن عفا وأصلح فأجره على الله).

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من جانبه أكد والي ولاية سنار المكلف اللواء محمد حمد أثناء مخاطبته الاحتفال بحسب صحيفة السوداني، حرصه على تحقيق السلام الاجتماعي وغرس بذور الوئام بين تكوينات مجتمع سنار بعيداً عن التشاحن والبغضاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)