ناظر البني عامر : لدينا تحالفات مع الهدندوة ومفاوضونا فى جوبا يمثلون الشرق

رفض الناظر على ابراهيم دقلل ناظر عموم قبائل البني عامر اسلوب التصريحات والتصريحات المضادة و الانجرار وراء الدعوات الخلافية وسط ابناء شرق السودان والتي تضج بها وسائط التواصل الاجتماعي خصوصا بعد التصريحات التي ادلى بها من مقر المفاوضات بجوبا ممثلين عن الادارات الاهلية لشرق السودان ورفضهم لمنبر جوبا.

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وأكد دقلل بحسب الجريدة، وجود تحالفات متينة مع الهدندوة وتساءل دقلل : اذا كان ابناء الشرق في مفاوضات جوبا لا يمثلون الشرق فمن يمثل الشرق؟ واضاف انهم وبالاتفاق مع بقية الادارات الاهلية لشرق السودان ونسبة للظروف العصيبة التي يشهدها الشرق مهتمون بمعالجة المشكلات والحوادث الاخيرة عبر القلد والموروثات الاهلية وان هنالك تحالفات قوية بينهم وبين عدد من مكونات الشرق كفيلة بتجاوز الازمات وسيكون هنالك تنسيق معها مستقبلا على كافة الصعد في الشأن الانتخابي وضمان حصول مناطق الشرق لحقوقها المهضومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)