الشعبي ينفي عدم مشاركته الوطني في اي تغيير

نفى الامين السياسي للمؤتمر الشعبي ادريس سليمان ما اثير حول رفض الامني العام للشعبي مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في اي تغيير.

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وقال سليمان: معلوم ان د. علي الحاج معتقل اعتقالا تعسفياً سياسياً ومحجوز على حريته عدواناً وظلماً وبالتالي فان اي حديث عن تواصل له مع اي قوى سياسية لا يسنده واقع الحال.

وفي رده على سؤال حول موقف الشعبي من الحكومة الانتقالية قال الامين السياسي للشعبي بحسب الجريدة: فيما يتعلق بموقف المؤتمر الشعبي من حكومة حمدوك فالخيارات كلها مفتوحة ومتاحة ولا يحتاج الشعبي فيها لتنسيق مع الوطني، وأردف: الشعبي مع التغيير وشعارات الثورة وضد ارجاع عجلة التاريخ للوراء، كما انه ضد احتطاف الثورة من قبل الانتهازيين الجدد من احزاب وصفها بانها احزاب الاقلية الآيديولوجية المتطرفة، وقطع بان الشعبي مع رد السلطة للشعب ومع من يفوضه الشعب السوداني بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)