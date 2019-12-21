مستثمر إماراتي يبيع مشروع ”زايد الخير” لشركة محلية

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أقدم المستثمر الإماراتي أحمد سالم المنصوري على بيع مشروع “زايد الخير” الشهير لشركة محلية. Advertisements وكان مشروع ”زايد الخير” قبلة ومزار للمستثمرين ودليل عافية للعلاقات السودانية الإماراتية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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