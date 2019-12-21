المحكمة تسلم البشير للنيابة للتحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ

سلمت محكمة معهد التدريب القضائي الرئيس السابق عمر البشير إلى نيابة الخرطوم شمال بخطاب رسمي أرسلته إلى النيابة وسجن كوبر الاتحادي لمواصلة إجراءات التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ، ونفذت لجنة التحقيق أمر القبض الصادر ضده سابقاً ليصبح منتظراً رسمياً في بلاغ الانقلاب.

وقال مصدر، إن القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي أرسل خطاباً معنوناً إلى مدير سجن كوبر ونيابة الخرطوم شمال يفيد بتسليم البشير إلى النيابة لمواصلة التحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ الذي حمل الرقم (5650)، عقب نهاية جلسة الحكم الذي قضى بإيداع البشير في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لعامين.

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وتحصلت مصادر، على نص خطاب القاضي إلى السجن والذي جاء في جزئية منه “يودع المدان عمر حسن أحمد البشير في إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي على أن تحسب المدة بعد انتهاء التحريات من البلاغ (5650) والحاضر بخطاب التسليم بتاريخ (28/8/2019) من وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا”، وأضاف ”عليه تأمر المحكمة بتسليمه إلى نيابة الخرطوم شمال في البلاغ وبعد الانتهاء من إجراءاته يسلم إلى إحدى دور الاصلاح الاجتماعية”.

وكشف المصدر عن أن اللجنة خاطبت قسم شرطة الخرطوم شمال لوضع المتهم في دفتر المقبوض عليهم بجانب مخاطبتها لمدير سجن كوبر لوضع البشير رهن إشارة لجنة التحقيق بوصفه مقبوضاً عليه ومنتظراً في بلاغ انقلاب الإنقاذ، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)