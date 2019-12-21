الصحة: أيلولة المستشفيات للخرطوم خدمت مصالحة رموز النظام السابق

قالت وزارة الصحة الاتحادية إن رموز النظام السابق تسببوا في إصدار قرار أيلولة المستشفيات إلى ولاية الخرطوم لأنه يخدم مصالحهم الشخصية ويزيد أرباح المؤسسات الصحية التي يملكونها.

وكشفت الوزارة في تقرير أدائها للأشهر الثلاثة الماضية بحسب صحيفة السوداني، أنه تقرر إلغاء قرار أيلولة بعض المستشفيات إلى ولاية الخرطوم، بحيث يعود الإشراف عليها مرة أخرى إلى وزارة الصحة الاتحادية وعلى رأسها مستشفى الخرطوم التعليمي. ويأتي القرار بحسب تقرير الوزارة لإعادة تشغيلها وأن تضطلع بدورها في خدمة المرضى من كافة ولايات السودان،

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وقال التقرير إن تلك المرافق الصحية تواجه شبح الانهيار بسبب قرار النظام السابق الذي قضى بأيلولة الإشراف عليها إلى السلطات الولائية، لزيادة أرباح المؤسسات العلاجية الخاصة التي يملكها “سدنة” النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)