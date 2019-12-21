مراجعة عقود بملايين الجنيهات وإلغاء اشتراكات الصحف

التاريخ: 21-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أكدت مصادر عليمة بوزارة الري والموارد المائية ان عدد العاملين بوحدة السدود يبلغ 1070عاملاً بمرتبات تتجاوز 159 مليار جنيه “بالقديم”، فيما يبلغ عدد العاملين بالوزارة 4250 عاملاً بمرتبات لا تتعدى 97 مليار جنيه “بالقديم”. Advertisements في ذات السياق كشفت المصادر بحسب الجريدة، عن الغاء الوزارة اشتراكات الصحف اليومية لوحدة تنفيذ السدود البالغة 60 مليون جنيه شهرياً، كما عكفت على مراجعة عقد خدمة شركات النظافة الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، بتكلفة 350 مليون جنيه شهرياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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