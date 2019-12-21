أديب: سنصدر بياناً اليوم بشأن تحقيقات فض الاعتصام

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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كشف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام نبيل أديب عن إصدار بيان رسمي اليوم بشأن ما توصلت إليه اللجنة حول سير التحقيق حتى الآن.
وأكد أديب لمصادر، أن اللجنة ليس من مهامها توجيه الاتهام للقصاص، وأضاف: “اللجنة ليست محكمة”، وأوضح أنها لجنة تحقيق جنائي وتحديد للمسؤوليات القانونية الجنائية عما حدث، وأردف “لكن في حال وجدت اللجنة بينة تجاه أي شخص ستوجه له الاتهام”.
وفيما يخص انتقادات أسر الشهداء للجنة والمطالبة بلجنة دولية، قال أديب بحسب صحيفة السوداني، “أعلم ذلك وقالوا أنا كوز”، وشدد على أنه يعمل للجهات العدلية وبإمكان أسر الشهداء تقديم اعتراضاتهم لها، وزاد “لن أدافع عن اللجنة أو عملي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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