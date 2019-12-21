تحركات للوطني المحلول بالهلال الأحمر لدعم تابيتا بطرس

التاريخ: 21-ديسمبر-2019
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كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها عضوية الوطني المحلول داخل جمعية الهلال الأحمر السوداني لتشكيل مجالس امناء الولايات، وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها ان عضوية الوطني المحلول نشطت في تحركاتها تلك عقب تداول ملفات فساد الهلال الأحمر السوداني في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي, وأردفت ظللنا نكرر ونردد ان مجلس ادارة الهلال الأحمر غير شرعي لانتهاء دورته في العام 2018، لكن بكل أسف قام المستشار القانوني وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع قام بتزوير لجنة الانتخابات دون الرجوع لممثل وزارة العدل وممثل نقابة المحامين ومستشار مفوضية العون الانساني.
ونوهت المصادر الى ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بسحب كل المسشتارين في الدولة مما يعني ان قيام الجمعية العمومية للهلال الأحمر غير شرعية.
وكشفت المصادر بحسب الجريدة، عن توجه الامين العام ومجموعته الى كوستي لاجراء انتخابات الجمعية العمومية وترشيح الوزيرة السابقة بالنظام البائد تابيتا بطرس لمنصب رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر، وذكرت المصادر ان المدير العام للهلال الأحمر انتهت دورته ابان النظام البائد الا انه رفض الانصياع لقرارات الحكومة الاخيرة والتي بموبجها تم ايقاف نشاط المنظمات الى حين توفيق أوضاعها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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