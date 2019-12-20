وصف باللقاء النادر.. حميدتي يلتقي الحلو في جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر في الوساطة الجنوب سودانية، عن لقاء نادر جمع بين نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الحركة الشعبية- شمال، عبدالعزيز آدم الحلو، بمنزل الأخير في جوبا.

وقالت المصادر لـ”العين الإخبارية” يوم الجمعة، إن هناك تراجعاً كبيراً داخل الحركة الشعبية شمال، جناح عبدالعزيز الحلو، عن مواقفها المتشددة السابقة في التعامل مع العسكريين، وخاصة قائد قوات “الدعم السريع”.

ورجحت المصادر أن يعقد الحلو لقاءات منفردة مع أعضاء من المجلس السيادي الانتقالي، بينهم الفريق شمس الدين الكباشي، وعائشة موسى، ووزير العدل، نصر الدين عبدالباري.

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وكشفت مصادر بحكومة جنوب السودان في وقت سابق، رفض رئيس الحركة الشعبية – شمال، جناح عبدالعزيز الحلو، لقاء وفد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، موضحة أن الحلو كلف الأمين العام للحركة عمار أمون، ونائبه جقود مكوار لمقابلة الوفدين.

ووقعت الحركة الشعبية شمال جناح عقار، الثلاثاء الماضي، على وثيقة المساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات مع الحكومة تم بموجبها تشكيل آلية مشتركة بين الجانبين للتنفيذ.

شبكة الشروق