الأصم: ذكرى ديسمبر تجديد للعهد لتحقيق أهداف الثورة

أكد دكتور محمد ناجي الأصم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن خروج الملايين من الشعب السوداني في مواكب عفوية وبلا تنسيق في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة يعتبر رسالة قوية لأي تنظيم أو جهة تفكر في اختطاف إرادة الشعب بعد اليوم. وقال: “أي جهة عليها أن تعيد الكرة خمسمائة مرة”. وأضاف أن الشعب هو صاحب السيادة ولا مجال بعد اليوم للتخلي عن هذا الحق.

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وأشارخلال مخاطبته احتفالات مدينة عطبرة بالذكرى الاولى لديسمبرالمجيدة بحسب (سونا) أمس، بحضور الاستاذة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة ممثل مجلس الوزراء الى أن إحياء ذكرى الثورة المجيدة يمثل تجديداً للعهد بالتمسك والالتزام بدماء الشهداء وأهداف الثورة ومراقبة عملية التغيير في السودان وتأكيداً على تماسك الشعب، آلى جانب أهمية الاحتفال في تعظيم تضحيات شهداء الثورة وتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها وتقديم القتلة لعدالة ناجزة تنتقم للشهداء.

وحيا الأصم الشهداء وأسرهم وقال إن اختيار عطبرة جاء لكونها هي التي بدأت بكسر هيبة النظام وسطوته في 19 ديسمبر وشكر مواطني الولاية لاستقبالهم لقطار الثورة ومحافظتهم على قيم الكرم والوفاء السوداني الأصيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)