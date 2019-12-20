التعايشي: إرادة السلام ستنتصر في دولتي السودان

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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قطع الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، أن إرادة السلام ستنتصر في دولتي السودان وستُطوى صفحة الحرب.
وقال في تصريح بحسب (سونا)، من مقر المفاوضات يوم الجمعة، إن الحكومة الانتقالية ستتوصل إلى توقيع اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح، بما فيها الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، ينهي الحرب. وأكد أن الحركات ستشارك في بناء السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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