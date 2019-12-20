جلسة مباحثات بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو

عقد وفد الحكومة المفاوض برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، جلسة مباحثات مساء اليوم، مع وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو حول إعلان المبادئ.

وقال نصر الدين عبد الباري وزير العدل عضو وفد الحكومة المفاوض في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، إن النقطة الأساسية التي تم النقاش حولها هي طبيعة الدولة. وأضاف أن هناك وجهات نظر مختلفة حول المسألة. وتابع بقوله: “لدينا رأي حول مسألة طبيعة الدولة والعلاقة بين الدين والدولة والعلاقة بين التشريعات والدين”.

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واستطرد عبد الباري قدمنا وجهة نظرنا إلى الطرف الآخر وهم قدموا وجهة نظرهم إلينا، لكننا لم نصل إلى نقطة مشتركة بصورة كاملة، وقال إن الوفدين سيلتقيان غداً لمواصلة النقاش حول الموضوع، مؤكداً أن جلسة اليوم سادتها روح إيجابية للغاية وتم التأمين على النقاط المشتركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)