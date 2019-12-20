الاجتماع الثالث لمفاوضات “سد النهضة” يلتئم بالخرطوم السبت

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن الخرطوم تستضيف يوم السبت ولمدة يومين، الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، الذي سيجمع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من السودان ومصر وإثيوبيا، وبمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
ويأتي الاجتماع المرتقب، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل للسد المثير للجدل.
وقالت تقارير صحفية صادرة الجمعة بحسب (شبكة الشروق)، إن الاجتماع ينعقد في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.
وكانت الدول الثلاث اتفقت في واشنطن على عقد أربعة اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وعُقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019، والاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة (2- 3) ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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