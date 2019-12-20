العطا: الاتفاق على القضايا المطروحة في مسار الوسط

أعلن عضو مجلس السيادة، الفريق الركن ياسر العطا، عضو الوفد الحكومي في مفاوضات السلام الجارية مع حركات الكفاح المسلح في جوبا عاصمة جنوب السودان، الاتفاق على كافة القضايا المطروحة بمسار الوسط والتوقيع عليها خلال اليومين المقبلين.

وعقد وفد الحكومة برئاسة العطا يوم الجمعة، جلسة مفاوضات مع ممثلي مسار الوسط برئاسة التوم هجو، في إطار المفاوضات الجارية.

وأوضح العطا في تصريح صحفي بحسب (شبكة الشروق)، أن الجلسة سادها حوار وطني شفاف وبناء، تم خلالها الاتفاق التام على كافة القضايا المطروحة وسيتم التوقيع عليها خلال اليومين المقبلين.

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وأكد أن مسيرة التفاوض تسير بصورة طيبة وفقاً لما هو مخطط له للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار.

من جانبه أشار التوم هجو إلى تمسك مسار الوسط بنهج الجبهة الثورية، القائم على مبدأ كيف يُحكم السودان وليس من يحكم السودان، مشيراً إلى أن كافة القضايا التي تناولتها الجلسة تمس حياة المواطنين.

ولفت هجو إلى توجه المسار توجهاً قومياً ليس فيه مجال لاقتسام السلطة أو المحاصصة، وأن السلام أصبح مسألة وقت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)