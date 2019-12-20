“الحرية والتغيير” ترتب لتكليف 7 مستشارين بكل وزارة

التاريخ: 20-ديسمبر-2019
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كشف القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”، د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، عن ترتيبات جارية لتكليف 7 مستشارين بدون مخصصات لكل وزارة، بينما أشار قيادي في التحالف لعمل سري وسوء نية تجاه ترشيح الأمين والياً للجزيرة.
وقال الأمين في تنوير محدود بحي جزيرة الفيل بمدني لعضوية حزب الأمة القومي، إن الجزيرة محتاجة لوحدة وتماسك كافة الكيانات وتناسي الخلافات وإدارة تشاركية لإعداد مشروع نهضوي يلبي طموحات وتطلعات إنسانها.
وأعلن أن الثورة السودانيه أصبحت أنموذجاً عالمياً ونواة لتغيير أساسي في العالم الثالث، بسلميتها والالتزام الصارم بعدم العنف. وأكد على دور الشباب والمرأة الرائد في إنجاح الثورة وتحقيق أهدافها.
وقطع الأمين بأن دماء الشهداء أمانة في الأعناق وقضية الشهداء، لا تقبل المجاملة وأنصاف الحلول حتى يتم القصاص من الذين نالوا من أهل السودان. وأمن الأمين على ضرورة الالتزام الكامل بما يصدر من لجنة فض الاعتصام والقصاص للشهداء .
من جانبه أقر القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير بولاية الجزيرة، بدر الدين عبدالله عبد الماجد بحسب (شبكة الشروق)، بنية سوء وعمل سري داخل الحرية والتغيير تجاه ترشيح الأمين والياً للجزيرة. وكشف عن طلب بتأجيل تقديم المرشحين لمنصب والي الجزيرة إلى يوم السبت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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