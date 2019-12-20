عاجل: واشنطن تسحب السودان من لائحتها السوداء للدول التي “تثير قلقاً خاصاً” حول حرية المعتقد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية، السودان من لائحتها السوداء للدول التي “تثير قلقاً خاصاً” على صعيد حرية المعتقد. وذلك بفضل التقدّم الجاري منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفق ما أعلن يوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وهذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

وجرى سحب السودان من اللائحة “بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون للتصدي “للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد” التي وقعت في ظل النظام السابق”، وفق بومبيو.

وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة “قيد المتابعة” على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدّم المسجل.

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ولم تتغير بقية اللائحة لهذا العام، إذ لا تزال تشمل السعودية وبورما والصين وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران وباكستان وطاجكستان وتركمانستان.

ومن بين الدول “قيد المتابعة” روسيا وأوزباكستان وكوبا ونيجيريا ونيكاراغوا.

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