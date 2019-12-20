شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أظهر مقطع فيديو اتصالا أجراه جندي سعودي يخدم العسكرية ضمن معسكرات الحد الجنوبي رأس حربة مواجهة أنصار الله، وهو يسأل أحد المشايخ عن حكم الصلاة بالحفاظات خلال المعارك مع اليمنيين ، فيما اجاب العلامة حسن حلاوة مفتي المسلمين في لندن بالجواز في حال الاضطرار.

مضمون الاستفتاء يكشف عن حجم اهمال القوات السعودية على الحدود مع اليمن ما يضطر الجنود لارتداء الحفاظات اما خوفا او لأنهم مشغولون طول الوقت ودون راحة في مواجهة أنصار الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنود سعوديون يستخدمون “الحفاظات” ويسألون عن حكم الصلاة مع ارتدائها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.