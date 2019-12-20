روحاني يدين بشدة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران “تدين بشدة” انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، معربا عن أمله في أن تتمكن اليابان ودول أخرى من الحفاظ على الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

طوكيو – سبوتنيك. ونقلت وكالة “كيودو”، عن “الرئيس الإيراني قوله خلال اجتماع مع رئيس الوزراء (شينزو آبي): “ندين بشدة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران، ودعا الدول، بما فيها اليابان، إلى الحفاظ على الاتفاق ساري المفعول”.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن أمله في أن “تفي طهران بالتزاماتها بالكامل بموجب الاتفاقية” وأن “تلعب دورا مهماً في إحلال السلام في المنطقة”.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو اليوم الجمعة، ليصبح أول رئيس إيراني منذ عام 2000 يقوم بزيارة رسمية إلى اليابان.