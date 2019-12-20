مجلس العموم يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أيد مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 2020.

لندن – سبوتنيك. أيد البرلمان البريطاني مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في القراءة الثانية، وفقا لبيانات التصويت يوم الجمعة.

وحصل بتلك الطريقة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على أول انتصار له في مجلس العموم البريطاني.

وأقر البرلمان مشروع القانون بأغلبية 358 صوتا مقابل 348 صوت رافض.

ويمهد هذا الإقرار الطريق لرئيس الوزراء البريطاني، لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي بشان الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020.

وسينتقل مشروع القانون عقب اجتيازه القراءة الثانية، إلى مرحلة اللجنة، حيث سيتم فحصه وإجراء مزيد من الإضافات أو التغييرات قبل إصداره بصورة نهائية.

يذكر أن حزب المحافظين البريطاني، فاز بفارق كبير، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في بريطانيا قبل أيام.

وكانت الانتخابات نتيجة لأزمة سياسية بسبب خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى المحافظون تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، في حين كان الليبراليون الديمقراطيون يدعون للحفاظ على العضوية في الاتحاد الأوروبي، ووعد حزب العمال بإجراء استفتاء جديد.